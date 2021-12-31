Для артистов новогодние праздники – это обычно съемки в телепрограммах, выступления на корпоративах, концерты. Однако это не мешает сполна насладиться магией этого особого зимнего времени.

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Злата Огневич о лучшем праздновании Нового года

Артистка призналась, что обожает встречать Новый год на сцене. Она празднует вместе с музыкантами, людьми, которые являются ее тылом и творческой семьей.

"Несколько раз мы выступали в новогоднюю ночь в Карпатах. Каждый раз это не только праздник, но и заснеженные горы, сказочные пейзажи и зимний воздух, которым не могу надышаться. И все эти разы мне казалось, что это лучший Новый год", – поделилась исполнительница.

Злата Огневич / Фото из инстаграма певицы

Новогодняя традиция Златы Огневич

В новогоднюю ночь важно верить в чудо. Ведь лишь в таком случае оно действительно может стать реальностью.

У меня есть маленькая новогодняя игра. Пишу на листочке свои мысли и пожелания для Златы, которая проживет следующий год. Накануне праздника открываю коробочку и читаю эти открытки о себе и для себя,

– рассказала Огневич.

Также у певицы есть традиция, которой она придерживается уже 5 лет: "Я пакую несколько небольших подарков и отправляю их незнакомым людям, желая хороших праздников. Каждый раз надеюсь, что кто-то незнакомый улыбнется и почувствует маленький праздник".



Злата Огневич / Фото из инстаграма певицы

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