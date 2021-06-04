25-летняя звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер отметила начало Pride Month (месяц, в течение которого проходят мероприятия в поддержку ЛГБТ-сообщества). Она обнародовала в инстаграм-сториз фото, что спровоцировало множество слухов.
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Софи Тернер намекнула на бисексуальность
Британская актриса обнародовала фотографию, где поздравила ЛГБТ-поклонников с началом Pride Month. Она сопроводила фото фразой, которую часто употребляют в сообществе: Time is not straight and neither am I ("время не однозначное, и я тоже").
Софи Тернер намекнула на бисексуальность / Фото из инстаграм-сториз
Поклонники решили, что таким образом Софи Тернер осуществила каминг-аут как бисексуалка. Поэтому они активно обсуждают публикацию в сети.
Личная жизнь Софи Тернер
- Звезда "Игры престолов" раньше никогда не намекала на чувства к женщинам. В ноябре 2016 года она начала встречаться с музыкантом Джо Джонасом.
- 2 мая 2019 года стало известно о свадьбе влюбленной пары. Впоследствии состоялась пышная церемония во Франции – 1 июля того же года.
- В феврале 2020 года стало известно, что Софи Тернер беременна первенцем. В конце июля она родила девочку.