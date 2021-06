25-летняя звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер отметила начало Pride Month (месяц, в течение которого проходят мероприятия в поддержку ЛГБТ-сообщества). Она обнародовала в инстаграм-сториз фото, что спровоцировало множество слухов.

Софи Тернер намекнула на бисексуальность

Британская актриса обнародовала фотографию, где поздравила ЛГБТ-поклонников с началом Pride Month. Она сопроводила фото фразой, которую часто употребляют в сообществе: Time is not straight and neither am I ("время не однозначное, и я тоже").



Софи Тернер намекнула на бисексуальность / Фото из инстаграм-сториз

Поклонники решили, что таким образом Софи Тернер осуществила каминг-аут как бисексуалка. Поэтому они активно обсуждают публикацию в сети.

Личная жизнь Софи Тернер