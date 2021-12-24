Как сообщила пресс-служба, Руслана провела много экспедиций в Карпатах, где изучала гуцульские ритмы и мелодии, чтобы создать авторскую колыбельную. Также она обращала внимание на древние украинские колыбельные, поэтому эта работа наполнена многими символами и традициями.

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"Когда мы спим, мысленно путешествуем мирами. Когда мы просыпаемся, мы рождаемся снова и снова. Мы получаем бесценный дар – новый день, новую жизнь, новый шанс начать все сначала..." – говорится в сообщении пресс-службы.

Руслана выпустила колыбельную "Ходить Сон" / Фото Master Management 360

Руслана поделилась, что в видео присутствуют две линии: когда душа путешествует по миру во сне, и когда артистка в реальной жизни качает колыбель и поет свою песню.

Мостик ко Сну – Колыбельная, которая голосом Матери впитывает наши страхи и возвращает нам наши детские мечты! Мелодия. Слово. Пение. Очаровательная вибрация Вселенной. Я провела множество экспедиций в Карпатах, где изучала гуцульские ритмы и мелодии, которые подарили нам мистическую силу и сделали украинские мелодии известными на весь мир.

– рассказала Руслана.

Съемки клипа проходили высоко в Карпатах, в аутентичном доме, где все вещи реальные и исторические – музейные экспонаты. Сама же Руслана надела гуцульскую рубашку, сшитую 100 лет назад из домотканого полотна, а люлька из клипа была изготовлена ​​еще 300 лет назад! Ее сделали без единого гвоздя, а нашли ее в одном старом доме, в котором якобы выросли целых 10 поколений.

Руслана – Ходить Сон: смотреть онлайн видео