Это было жестоко, – почему Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разошлись 19 лет назад

У Дженнифер Лопес и Бена Аффлек были романтические отношения еще 19 лет назад, но тогда разошлись. Только теперь певица призналась, почему было принято решение расстаться.

Американская певица Дженнифер Лопес нечасто рассказывает об отношениях с актером Беном Аффлеком. Но на днях в интервью Rolling Stone звезда призналась о причинах расставания, которое произошло между парой 19 лет назад.

Смотрите также Дженнифер Лопес потрясла сеть съемками для Rolling Stone: эффектные фото с новой прической

Почему Джей Ло и Бен Аффлек разошлись

Оказалось, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили разойтись из-за обвинений, которые свалились на них в период отношений. Певица заявила, что страдала от проявлений расизма в ее сторону.

Это было жестоко. И это одна из тех вещей, которые ты закапываешь глубоко внутрь, чтобы не останавливаться, а двигаться дальше. Мы с Беном были так влюблены, это был один из самых счастливых этапов в моей жизни. Но нас так критиковали, что это просто разрушило наши отношения изнутри. Мы были слишком молоды, чтобы понимать, что действительно важно в этой жизни,

– объяснила артистка.

Теперь звезды снова сошлись и о расставании они не думают. Дженнифер Лопес считает, что это бессмысленно.

"Я не думаю, что мы снова сошлись бы, если бы думали, что все к этому (расставание, – Showbiz) идет. Мы чувствуем, что то, что мы снова нашли, гораздо важнее, и то, как мы это защищаем и как мы живем – чем делиться, чем не делиться – это баланс, который у нас есть сейчас, опыт и мудрость, которые мы обрели за прошлые годы", – поделилась певица.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек 19 лет назад / Фото Getty Images

Отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека