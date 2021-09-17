Это было неожиданной ситуацией, – экс-продюсер Джамалы о разрыве рабочих отношений со звездой

Украинская певица Джамала неожиданно попала в скандал, резко разорвав сотрудничество с продюсером Игорем Тарнопольским. Мужчина заявил, что совсем не ожидал такого поворота событий.

Украинская певица Джамала 11 лет работала с продюсером Игорем Тарнопольский. И после того, как клипы звезды исчезли с ее ютуб-страницы, стало известно, что рабочие отношения прекратились.

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Экс-продюсер Джамалы о разрыве рабочих отношений

Игорь Тарнопольский заверил, что не ожидал разрыва сотрудничества с Джамалой, ведь его команда работала над планами на будущее. К тому же исполнительница не объяснила причины такого решения.

С первого июня я не сотрудничаю с Джамалой. Это было ее решение, она озвучила мне его на личной встрече. Для меня это было неожиданной ситуацией, потому что мы, все время находясь в работе, разрабатываем планы, у нас работает команда,

– заявил продюсер.

"Как и в любом разводе, обе стороны где-то недовольны тем, как это было", – сказал Игорь Тарнопольский.

Мужчина отметил, что его команда уже работает над тем, чтобы разделить права на клипы Джамалы. Певица может полностью выкупить эти права и заниматься сольной карьерой. Однако она не выходит на связь и не общается с бывшим продюсером.

Скандал с Джамалой: что известно