Это было неожиданной ситуацией, – экс-продюсер Джамалы о разрыве рабочих отношений со звездой
Источник:"Зірковий шлях"
Украинская певица Джамала неожиданно попала в скандал, резко разорвав сотрудничество с продюсером Игорем Тарнопольским. Мужчина заявил, что совсем не ожидал такого поворота событий.
Украинская певица Джамала 11 лет работала с продюсером Игорем Тарнопольский. И после того, как клипы звезды исчезли с ее ютуб-страницы, стало известно, что рабочие отношения прекратились.
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Экс-продюсер Джамалы о разрыве рабочих отношений
Игорь Тарнопольский заверил, что не ожидал разрыва сотрудничества с Джамалой, ведь его команда работала над планами на будущее. К тому же исполнительница не объяснила причины такого решения.
С первого июня я не сотрудничаю с Джамалой. Это было ее решение, она озвучила мне его на личной встрече. Для меня это было неожиданной ситуацией, потому что мы, все время находясь в работе, разрабатываем планы, у нас работает команда,
– заявил продюсер.
"Как и в любом разводе, обе стороны где-то недовольны тем, как это было", – сказал Игорь Тарнопольский.
Мужчина отметил, что его команда уже работает над тем, чтобы разделить права на клипы Джамалы. Певица может полностью выкупить эти права и заниматься сольной карьерой. Однако она не выходит на связь и не общается с бывшим продюсером.
Скандал с Джамалой: что известно
- В первую очередь в сети разлетелась новость о том, что с ютуба Джамалы исчезли все ее клипы за последние три года. В этом обвинили продюсера певицы, директора лейбла Enjoy Records. Тогда поговаривали, что их рабочие отношения завершились ссорой.
- Через несколько дней Джамала впервые прокомментировала исчезновение ее песен. Она заявила, что уже 3 месяца не работает с Игорем Тарнопольским и работает над восстановлением ключей от ютуб-канала.
- Игорь Тарнопольский также отреагировал на громкие новости. Он рассказал, что инициатором разрыва была Джамала. Также продюсер намекнул на шантаж и манипуляции, потому что звезда якобы просто закрыла дверь, но не выполнила все обязательства по контракту.