Это большие деньги, – Дзидзьо о том, как стал жертвой мошенников

Не одна украинская звезда становилась жертвой аферистов. О манипуляциях рассказал и артист Дзидзьо.

Известный украинский певец Дзидзьо (настоящее имя Михаил Хома) поделился, что сначала был довольно доверчивым. Он рассказал, как потерял большую сумму денег из-за аферистов.

Читайте также Ирину Федишин "развели" на деньги: какой суммой обеднела певица

Как Дзидзьо пострадал от мошенников

Артист признался, что пожертвовал деньги для малыша, которому якобы требовалась финансовая помощь.

Меня разводили на деньги. Манипулировали тем, что родился ребенок. Одолжи сначала одну сумму, потом вторую, потом вдвое больше. Это большие деньги даже для меня были, но я повелся. Ведь если я дам, то ребенок будет жить. Я отдал, чтобы спасти жизнь ребенка,

– рассказал музыкант.

Люди, которые просили деньги у Дзидзьо, были его поклонниками. То, что они обманули его, стало неожиданностью для певца.

"Они были очень близки в фан-клубе, и меня так развели несколько раз. Поэтому теперь деньги не даю в долг", – подытожил мужчина.

Украинские звезды, которые становились жертвами аферистов