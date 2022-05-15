Это больше, чем оценка песни, – певица Кольцова о скандале с баллами для Польши

Украинцы очень возмутились, когда члены профессионального жюри от Украины Евровидения-2022 не дали ни одного балла Польше, которая сейчас нам активно помогает. Такое решение наших судей было совершенно непродуманным.

Об этом 24 каналу сообщила певица и экс-участник правления НСТУ Саша Кольцова. Комментируя голосование украинского жюри по участнику от Польши, она назвала их "балбесами".

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Непродуманное решение жюри

Кольцова убеждена, что такое решение нашего жюри было совершенно глупо. Как она заметила, даже если в этот момент судьи просто думали о музыкальной объективности песни.

Когда участвуешь в жюри такого конкурса, как Евровидение, от страны, которая находится в войне, и знаешь, как это воспринимают в Европе, то понимаешь, что это немного больше, чем оценка песни,

– заявила эксчленник правления НСТУ.

Она также подчеркнула, что на самом деле Евровидение – очень политизированный конкурс. Хотя и в правилах написано, что это не так.

Серьезная ответственность

По мнению Кольцовой, очень важно брать на себя такую ответственность. Если партнерской стране, в которой сейчас находится очень много наших граждан и большинство украинских беженцев, ставить средний балл из-за того, что понравилась другая песня – то необходимо просчитать последствия такого решения вперед.

Очень странно, если 5 взрослых людей и все те, кто накануне объясняли их роль – не обратили внимания на то, что ответственность должна охватывать более широкий аспект, чем музыкальная экспертиза.

– заявила экс-участник правления НСТУ.

По ее словам, она не сомневается в том, что жюри разбирается в музыке – каждый в своем жанре. Однако, по мнению певицы, их позвали как взрослых людей, понимающих общеполитический культурный контекст.

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Кольцова также отметила, что уже скоро Суспільне должно обнародовать свою версию этих событий. Она добавила, что с нетерпением ждет их пресс-релиз.

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