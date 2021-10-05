38-летняя Джамала откровенна с публикой – обнародует семейные фото в социальных сетях и выходит в свет с мужем и сыновьями. Однако родителей певица показывает крайне редко. В понедельник, 4 октября, она впервые за долгое время сняла видео с папой Алимом, который перенес операцию.

Интересно Не без ссор: Лилия Ребрик рассказала, как делает уроки с дочкой

Отцу Джамалы сделали операцию

Знаменитость не сообщила причину госпитализации отца, однако дала понять фанатам, что с ним все хорошо. В инстаграм-сторис она опубликовала редкое видео с ним.

Главное, чтобы родители были здоровы. Была очень сложная прошедшая неделя, папе сделали операцию,

– написала Джамала.

К слову, отец певицы даже в больнице смотрел 5 выпуск "Танцев со звездами" и болел за дочь. В паре с Антоном Нестерко она показала страстное танго по мотивам фильма "Запах женщины" и поразила не только судей и болельщиков, но и родных.

"Молодец, очень красиво было. За три дня изучить такой танец... Ты же у меня не танцовщица, ты у меня профессионалка. За все, что берешься, – молодец", – прокомментировал Алим Джамаладинов.

Джамала с отцом после операции / Видео с инстаграм-сторис певицы

Напомним, в начале сентября жене Владимира Остапчука также сделали операцию. По словам Кристины Горняк, хирургическое вмешательство плановое, однако она так и не раскрыла его детали. Известно лишь, что операция была на животе.