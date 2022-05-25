Эта тема для нас закрыта, – Мика Ньютон призналась, сможет ли забеременеть после рака яичника
Источник:ютуб-канал "ДеЯк"
Украинская певица Мика Ньютон долгое время живет в США. Там у звезды диагностировали рак яичника. После длительного лечения ей удалось победить болезнь, однако теперь беременность для Мики – это настоящее чудо.
36-летняя артистка призналась, что сейчас тема беременности для нее очень болезненна. Борьба с раком отняла много времени и сил, поэтому если Мика после пережившего станет мамой, – это будет настоящее чудо.
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Мика Ньютон о беременности
Рак яичника – это очень серьезный диагноз. Очень серьезные операции, огромный стресс для организма. Эта тема для нас закрыта. Все просто понимают, что если я забеременею – будет реально чудо,
– поделилась звезда.
У Ньютон есть шансы забеременеть и родить ребенка, но для этого нужны время, деньги, терпение и покой: "Надо встретиться со многими врачами. В прошлом году я много работала с этим. Это очень тяжело, очень истощает".
Хотя звезда живет в США, но война в Украине не позволяет ей спокойно жить. Сейчас Мика выступает на благотворительных концертах, а также заботится о родителях и племяннице, живущих вместе с ней во время войны. На восстановление здоровья времени не остается.
Личную жизнь я с мужем поставили на паузу. Сейчас мы не в приоритете. Для нас приоритет – племянница, мама, папа. Хочется плакать, но это правда,
– подытожила Ньютон.
Болезнь Мики Ньютон: главное
- В сентябре 2020 года Мика Ньютон ошеломила признанием. Тогда девушка рассказала, что у нее диагностировали рак яичника, с которым она боролась год.
- Артистка даже не догадывалась, что имеет онкологию. Среди симптомов было сильное вздутие живота, но тогда думала, что просто набрала лишние килограммы, занялась йогой. А потом узнала, что больна.
- Лечилась Мика в Америке, однако во время лечения ничего не рассказывала поклонникам.
- Теперь звезда мечтает о ребенке. Раньше она рассказывала, если не сможет родить сама, то готова взять малыша из детского дома.