Эта песня тоже может прокачать, – первая реакция Alina Pash на победу на Нацотборе-2022

Украинская певица Alina Pash одержала победу в Национальном отборе Евровидения-2022 с песней "Тіні забутих предків". Эксклюзивно для 24 канала звезда отреагировала на победу в конкурсе.

За кулисами Нацотбора Alina Pash не сдерживала эмоций. Она невероятно счастлива, что будет представлять Украину на Евровидении-2022 в Турине и верит в победу.

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Alina Pash о победе в Нацотборе

После эмоционального финала Alina Pash пообщалась с журналистами: "На данном этапе я действительно была счастлива выступить на Национальном отборе с этой песней. Честность – это первое, что нужно транслировать в Европу. Глаза, посыл. Сообщение у меня сильное и взрослое, оно требует того, чтобы его петь честно. Конечно, фокусом, собранностью и максимальным позитивом. Так, чтобы "пробить" через экраны. Эта песня не энергичная, она с другой вибрацией, но тоже может прокачать. Я уверена".

Я хочу выиграть, верю в свою победу, а вера – это лучший амулет,

– подчеркнула Паш.

Alina Pash прокомментировала победу в Нацотборе: смотрите видео 24 канала

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После финала Национального отбора букмекеры спрогнозировали Украине 2 место на Евровидении, которое в мае состоится в Турине. Однако реакция сети на победу Алины в Нацотборе неоднозначная. Многие поклонники песенного конкурса подозревают, что зрительское голосование и баллы от жюри могли быть сфальсифицированы.

Как Alina Pash выступила в финале Национального отбора и что о ее номере и песне сказали члены жюри – узнайте по ссылке.