Jerry Heil записала "Гімн молоді" с фанатами: зрелищное видео ко Дню Независимости

Множество украинских звезд презентовали новые треки ко Дню Независимости Украины. Не стала исключением и Jerry Heil. 25-летняя артистка с десятками фанов записала песню "Гімн молоді", зрелищный клип на которую сняла на Пешеходном мосту через Днепр.

Ради нового патриотического трека Jerry Heil пригласила в Киев фанатов из разных городов Украины. Одаренных парней и девушек она объединила в хор нового поколения. Вместе они исполнили песню "Гімн молоді", которую создала юная артистка.

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"Это все мои подписчики! Из разных городов Украины! Мы съехались в Киев, чтобы спеть, что мы готовы развиваться! Вы у меня очень талантливые", – рассказала певица в личном инстаграм-профиле.

Таким образом Jerry Heil подчеркнула – будущее нашего государства в руках нового поколения. Исполнительница искренне верит, что ее новый трек станет гимном украинской молодежи, ведь он светлый и мощный, как они.

Мы свежие, с новыми идеями, не привязанными к стереотипам наших предков, но при этом мы те, кто сумел сохранить их ценности и традиции,

– заявила Jerry Heil.

Видео на "Гімн молоді" певица сняла на рассвете на Пешеходном мосту через Днепр. Все ее фаны предстали в светлых джинсах и белых рубашках или футболках, что выглядело очень эффектно. Тогда как сама артистка дополнила свой образ бирюзовой рубашкой и кепкой.

Jerry Heil и хор нового поколения – Гімн молоді: смотрите видео онлайн

Песни к 30-летию Независимости Украины: