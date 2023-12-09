Он не творческий, – Jerry Heil неожиданно раскрыла некоторые подробности о своем бойфренде

Недавно украинская певица Jerry Heil шокировала фанатов новостью о своем парне. Оказалось, что она уже больше года находится в отношениях. На днях знаменитость раскрыла некоторые подробности по поводу личной жизни.

Она поделилась, чем занимается ее любимый. Кроме того, ответила на вопрос о том, откуда избранник.

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Jerry Heil поделилась подробностями о бойфренде.

Артистка осталась немногословной. Она отметила, что возлюбленный не связан с творческой деятельностью.

И я особо ничего не показала, там несколько фотографий. Я не то что держу интригу. Я думаю, придет время и я обо всем расскажу. Могу только сказать, что он не творческий. Слава Богу,

– рассказала исполнительница.

В то же время в ответ на вопрос о происхождении избранника певицы улыбка украсила ее лицо, когда она дала лаконичный ответ: "Не скажу".

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Личная жизнь Jerry Heil