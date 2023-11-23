Как оказалось, в лейбле пока нет парней. Поэтому Яна хотела бы, чтобы к ним присоединился Владимир Дантес.

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Jerry Heil хочет сотрудничать с Дантесом

Пока в лейбле исполнительницы есть только девушки, поэтому Яна считает, что это нужно исправлять. По ее мнению, Владимир Дантес может стать отличным вариантом.

Я очень хочу захантить Дантеса в наш лейбл, потому что нам нужен уже мальчик,

– поделилась певица.

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