Jerry Heil удивила видео из Берлина, где водитель такси наизусть спел Гимн Украины

Украинская певица Jerry Heil находится в Берлине, где выступает на благотворительных концертах. Она сняла видео в такси, где водитель спел Гимн Украины.

Украинская певица и блоггер Jerry Heil находится в Германии, где давала благотворительные концерты в поддержку Украины. Но теперь звезда показала, как люди в Европе болеют за Украину.

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Jerry Heil показала видео из Берлина

Исполнительница рассказала, что на днях она ехала в Берлине в такси. Ей попался "болтливый" водитель, мешавший ей разговорами. Но потом он спел Гимн Украины наизусть.

Вчера случился очень болтливый таксист в Берлине. Раздражал нас, пока не начал петь гимн Украины наизусть! Да, путал буквы, пел, примерно как я фристайлила ракамакафо в свои пять. Но пел!

– поделилась Jerry Heil.

Jerry Heil показала, как водитель такси исполняет гимн: смотрите видео

После исполнения Jerry Heil поблагодарила водителя и спросила его, как он хорошо знает мелодию и слова. Муж признался, что еще раньше изучил национальные гимны многих стран.

Как Jerry Heil помогает Украине

Певица на концерте Билли Айлиш помогла передать звезде украинский флаг, который предварительно подписала. Фанаты Билли звезды помогли бросить его на сцену, поэтому артистка раскрыла его и поцеловала тысячи зрителей.

Jerry Heil признавалась, что напоминает миру о войне в Украине и периодически помогает фондам, борющимся с российскими захватчиками в разных сферах. "Помогаем в рамках тура "Добрый вечер мы из Украины", помогаем фонду Игоря Ласточкина, который помогает нашим бойцам, и фонду Маши Ефросининой, которая занимается благоустройством наших женщин и детей".