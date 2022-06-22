Об этом она рассказала в своем телеграмм-канале. Jerry Heil 22 июня вместе с другими украинскими артистами должна выступить в Чехии, однако теперь неизвестно, состоится ли эта поездка.

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Jerry Heil потеряла документы в Берлине

Певица рассказала, что все документы случайно оставили в поезде в Берлине. Она обратилась к поклонникам за помощью. Возможно, кто-нибудь попадал в подобную ситуацию и сможет помочь ей.

Берлин! Оставила все документы в поезде! Кто сталкивался? Что делать? Завтра должна быть в Праге,

– написала Jerry Heil.



Jerry Heil оставила документы в поезде / Скриншот с телеграмма певицы

В комментариях поклонники успокаивают певицу и советуют обратиться в Бюро находок. Вероятно, если кто нашел ее документы, то их передадут туда. Также Jerry Heil в шутку советуют обратиться за помощью к канцлеру Германии – Шольцу.

"Нужно обратиться в Бюро находок. Там нужно заполнить формуляр, в котором подробно описать, что потеряла. Если найдут, поэтому позвонят по телефону".

"По-моему, самый надежный вариант – обратиться в наше консульство".

"Надо немедленно звонить Шольцу!"

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