Певица Jerry Heil активно работает на информационном фронте. В телеэфире она рассказала подробнее обо всем, что делает.

К слову Мир должен понимать, что мы стоим на грани этой войны – Оля Полякова о концертах за границей

Как Jerry Heil помогает Украине

Исполнительница призналась, что средства ее благотворительных концертов и различных собраний идут в разнообразные фонды – и на помощь воинам, и женщинам, и переселенцам.

Уже давно не подбивала суммы, но средства уходят в разные фонды. Я и посол фонда I'm not alone, базирующийся во Львове. Вместе мы отправили гуманитарную миссию в городок Марс, расположенный на границе в Черниговской области, никто туда не хотел ехать.

– поделилась певица.

Jerry Heil добавила, что в Европе начинают забывать о войне и заниматься своими делами. Поэтому им нужно часто об этом напоминать: "Помогаем в рамках тура "Добрый вечер мы из Украины", помогаем фонду Игоря Ласточкина, который помогает нашим бойцам, и фонду Маши Ефросининой, занимающейся благоустройством наших женщин и детей".

Артистка также призналась, что сотрудничает с Alyona, пишет песни – они написали еще один новый трек, посещает беженцев.



Jerry Heil / Фото с инстаграма Jerry Heil

Напомним, недавно Jerry Heil показала видео, как выпускники из Харькова станцевали на руинах. Бывшие школьники исполнили танец под песню певицы. Наряду с выпускниками были военные, заботившиеся о безопасности.

Ранее Jerry Heil отправилась в Бонн. Тогда она смогла пройти до сцены и передала Билли Айлиш украинский флаг, который предварительно подписала: "Спасибо за твою силу! Украина. Билли".

Фанаты американской звезды помогли бросить на сцену украинский флаг от Jerry, и она его подняла. Билли Айлиш открыла его и поцеловала перед тысячами зрителей. Jerry Heil не могла сдержать эмоций и воскликнула: "Слава Украине". Поклонники громко отреагировали в зале на украинское знамя и поддержали аплодисментами.