Jerry Heil рассказала, существует ли дружба в шоу-бизнесе

Известная украинская певица и блогер Jerry Heil поделилась мыслями относительно того, может ли существовать дружба в сфере шоу-бизнеса. Девушка считает, что шоу-биз – не отдельная территория, а потому там все происходит так же, как и в обычной жизни.

Успешная украинская исполнительница, автор песен и блогер Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) призналась, верит ли, что между известными певцами может существовать дружба. Она также рассказала, планирует ли заниматься бизнесом.

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Jerry Heil о дружбе в шоу-бизнесе

Певица считает, что в шоу-бизнесе все происходит так же, как и в жизни. Она призналась, что из артистов ближе всего общается с мужем Нади Дорофеевой Владимиром Дантесом.

Шоу-бизнес – это не какая-то отдельная территория, где все работает иначе, чем в жизни. Между кем-то есть дружба, а между кем-то нет. Самый близкий в этой сфере мне Вова Дантес, мы сошлись на творчестве и нам действительно есть о чем поговорить,

– высказалась Jerry Heil.

Девушка также рассказала о своем заработке. Напомним, что ранее она признавалась, что свои песни оценивает примерно в несколько тысяч долларов.

"Я пишу и продаю песни. Также зарабатывала на рекламе и роялти. Что касается собственного дела, идеи его – я планирую зайти в сферу питания. Недаром я писала так много песен, связанных с бытом и кухней. Возможно, это был прогрев, о котором я тогда сама не подозревала. Пока рассказывать много не хочу, как только запущу – в инстаграме все увидите", – заинтриговала Jerry Heil.



Jerry Heil / Фото из инстаграма звезды

Что украинские звезды думают о дружбе в шоу-бизе