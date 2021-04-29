В особистому профілі в інстаграмі Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шамаєва) показала курйозне відео зі знайомства з легендою українського шоу-бізнесу. Наталія Могилевська продемонструвала їй букет з кульбабами, кропом і кропивою так, що вжалила обличчя.

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"Ось так знищують конкурентів", – пожартувала Могилевська, а тоді все ж обійняла і вибачилася перед улюбленицею молоді. Сама ж співачка зізналася, не думала, що з шоу-бізнесу виганяють аж так жорстко. Жарти жартами, а продовжувати зйомку Jerry Heil довелося з "кропив‘яним поприщеним носом".

"Мене мама навіть за мої кулінарні "шедеври" не лупила ніколи, і от звідки не чекала! Перше знайомство з мамою українського шоу-бізу пройшло реально курйозно та незабутньо", – з гумором написала артистка.

Додамо, попри тиск конкурентів Jerry Heil не планує йти з українського шоу-бізнесу. Вона прагне розширювати творчі горизонти та навіть переїжджає до США, де навчатиметься на композиторському відділенні з музикантами та продюсерами.