Михаил Ясинский, генеральный продюсер Оли Поляковой и компании Secret Service Entertainment Agency стал героем нового выпуска "Слава +". В интервью ведущему Славе Демину он рассказал, почему Jerry Heil отказалась от продюсерских контрактов и зачем летит в США.

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Jerry Heil отказалась от продюсеров

Михаил Ясинский объяснил, что к Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) успех пришел очень неожиданно и быстро. Поэтому ей нужно самостоятельно пережить этот этап.

Еще в 2019 году Jerry Heil ездила в родной Васильков маршруткой, а сегодня у нее – рекламные контракты с крупными брендами и огромная фан-база. Она должна пережить тот успех, который к ней пришел, а он пришел неожиданно и очень быстро,

– считает продюсер Оли Поляковой.

"Однажды я посадил ее в кабинете вместе с Аланом Бадоевым и сказал: если хочешь, мы будем тобой заниматься, весь ресурс агентства Secret Service Entertainment Agency в твоем распоряжении. Она спросила о том, как будет устроено это сотрудничество, но в итоге отказалась: "Я хочу сама". И это мегакруто", – убежден Ясинский.



Jerry Heil / Фото пресс-службы

Почему Jerry Heil летит в США

Также продюсер добавил, что Jerry Heil находится в очень интересном периоде своей жизни: прощается с прошлым и ищет себя новую. Михаил Ясинский отметил, что она сочиняет песни на украинском по-новому, так, как никто в Украине этого не делал.

Она взрослеет и развивается быстрее, чем меняется социум вокруг. Поэтому мы приняли решение, что Jerry Heil отправится в США на учебу в Беркли на композиторское отделение, побыть в той среде с музыкантами, композиторами, продюсерами,

– огорошил Ясинский.

Продюсер добавил, что хочет, чтобы именно там Яна развивалась и "варилась" в таком музыкальном окружении. Михаил Ясинский не против, чтобы она вернулась с чем-то новым, или даже осталась в Штатах. "Потому что Jerry Heil – человек уникального дарования, который может добиться успеха гораздо большего, чем мы можем себе представить", – подытожил продюсер Поляковой.

Интервью с Михаилом Ясинским: смотрите видео онлайн

Напомним, что 9 апреля Jerry Heil выпустила новый альбом #Особисте. В нем она экспериментировала с интимной лирикой в стиле melodramatic popular song, основанной на историях из собственного опыта.