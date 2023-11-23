Нужен мальчик, – Jerry Heil назвала имя известного артиста, которого хотела бы продюсировать
23 ноября 2023, 14:27Читати новину українською
Источник:ТЕТ
Известная певица Jerry Heil в июле начала новый этап в своей карьере. Она основала свой музыкальный лейбл Nova Music. Теперь исполнительница призналась, кого из известных украинских певцов хотела бы продюсировать.
Как оказалось, в лейбле пока нет парней. Поэтому Яна хотела бы, чтобы к ним присоединился Владимир Дантес.
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Jerry Heil хочет сотрудничать с Дантесом
Пока в лейбле исполнительницы есть только девушки, поэтому Яна считает, что это нужно исправлять. По ее мнению, Владимир Дантес может стать отличным вариантом.
Я очень хочу захантить Дантеса в наш лейбл, потому что нам нужен уже мальчик,
– поделилась певица.
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Лейбл Nova Music и его участник
- Jerry Heil рассказывала, что ее лейбл станет воплощением свежего взгляда шоу-бизнес, поскольку честность является одним из основных его принципов.
- К тому же певица подчеркнула самодостаточность современных артистов, поэтому она в своем лейбле больше занимается именно оснащением исполнителей основными техническими ресурсами для того, чтобы их музыку услышала более широкая аудитория.
- Vitaliia стала первой артисткой, которая подписала контракт с Nova Music. Исполнительница получила широкое признание в 2022 году, когда ее комическая песня "Почему тебе, враже, не спится" завирусилась в сети.
- К тому же Jerry Heil сотрудничает с Кажанной, настоящее имя которой Анна Кажан. Певица не менее популярна в разных соцсетях. В частности, она выпустила хит украинского тиктока "Ты горькая как жопа огурца".