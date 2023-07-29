Jerry Heil отмечает, что День украинской государственности должен занимать второе место по важности после Дня Независимости. Именно поэтому она решила презентовать новую песню на этот праздник.

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О чем песня "Благословенная земля"

Певица отмечает, что песня "Благословенная Земля" содержит и историческую подоплеку. В частности, в ней есть упоминания о боге грома Перуне, реке Почайне, в которой Владимир Великий крестил Русь, строительство валов Ярославом Мудрым и т.д.

Идейная вдохновительница этого гимна Анабелла рассказала мне о реке Почайной, в честь которой была названа станция метро в Киеве — реку, в которой Владимир Великий крестил Русь. Я, как и многие люди сегодня, не знала ни этого факта. Не знала и того, что от реки сохранилось только маленькое озеро в Киеве,

– призналась Jerry Heil.

Jerry Heil выпустила трек "Благословенная земля": видео

По словам артистки, ей было важно создать композицию, которую будут выполнять наши дети и внуки через годы. "Эта песня объединяет всех украинцев в едином чувстве уважения к родной земле и истории", - рассказала музыкант.

К песне также получился клип в особом для Jerry Heil месте – на ее малой родине, в селе Большая Бугаевка. В видео можно увидеть уникальные кадры Деденцевой пропасти, известной также как Сказочный овраг.

"Это всего 40 километров от Киева, однако мало кто знает о Деденцевой пропасти. Я считаю своей задачей показать украинцам, что невероятная красота в нашей стране чаится на каждом шагу — и ее нужно беречь", – добавляет артистка.

С премьерой Яну Шемаеву поздравила и ее мама.

Божьих благословений тебе, наша дочь, несущая свет по жизни, любящая свою родину и которой мы действительно можем гордиться. Ты наше счастье, мы очень любим тебя и очень благодарны Богу, что ты такая, как ты есть,

– написала она.

Реакция сети

В комментариях певице написали много приятных слов. Поклонники отмечают, что эта песня довела их до слез.

"Она, я плачу, это очень сильно, это невероятно глубоко".

"Очень чувствительная песня! Даже слезы потекли! Мы выстаем благодаря нашим защитникам и силе! Слава Украине".

"Спасибо, Оно, за все ваши песни, а особенно эту. Муравьи от нее! С праздником вас!"

"Песня-оберег, песня-гимн! Очень мощно!"

"Это невероятно красиво, сильно и искренне".

"Муравьи по коже, это шедевр!"

"Какая вы талантлива, Яна! Каждая песня в самое сердце".

"Ну не песни, а сами гимны. "Благословенная земля" уже в ушах играет еще со вчера".

"Оно, это очень сильная песня! Она передает силу духа, истории и рода нашей страны! Ты максимально уложилась в этот трек, клип…"

К слову, ранее Jerry Heil объявила о создании нового музыкального лейбла NOVA MUSIC. Первой ее подчиненной стала артистка Vitaliia (Виталия Грицак), известная по песне "Почему тебе, враждебно, не спится".