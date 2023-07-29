Jerry Heil отмечает, что День украинской государственности должен занимать второе место по важности после Дня Независимости. Именно поэтому она решила презентовать новую песню на этот праздник.
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О чем песня "Благословенная земля"
Певица отмечает, что песня "Благословенная Земля" содержит и историческую подоплеку. В частности, в ней есть упоминания о боге грома Перуне, реке Почайне, в которой Владимир Великий крестил Русь, строительство валов Ярославом Мудрым и т.д.
Идейная вдохновительница этого гимна Анабелла рассказала мне о реке Почайной, в честь которой была названа станция метро в Киеве — реку, в которой Владимир Великий крестил Русь. Я, как и многие люди сегодня, не знала ни этого факта. Не знала и того, что от реки сохранилось только маленькое озеро в Киеве,
– призналась Jerry Heil.
Jerry Heil выпустила трек "Благословенная земля": видео
По словам артистки, ей было важно создать композицию, которую будут выполнять наши дети и внуки через годы. "Эта песня объединяет всех украинцев в едином чувстве уважения к родной земле и истории", - рассказала музыкант.
К песне также получился клип в особом для Jerry Heil месте – на ее малой родине, в селе Большая Бугаевка. В видео можно увидеть уникальные кадры Деденцевой пропасти, известной также как Сказочный овраг.
"Это всего 40 километров от Киева, однако мало кто знает о Деденцевой пропасти. Я считаю своей задачей показать украинцам, что невероятная красота в нашей стране чаится на каждом шагу — и ее нужно беречь", – добавляет артистка.
С премьерой Яну Шемаеву поздравила и ее мама.
Божьих благословений тебе, наша дочь, несущая свет по жизни, любящая свою родину и которой мы действительно можем гордиться. Ты наше счастье, мы очень любим тебя и очень благодарны Богу, что ты такая, как ты есть,
– написала она.
Реакция сети
В комментариях певице написали много приятных слов. Поклонники отмечают, что эта песня довела их до слез.
- "Она, я плачу, это очень сильно, это невероятно глубоко".
- "Очень чувствительная песня! Даже слезы потекли! Мы выстаем благодаря нашим защитникам и силе! Слава Украине".
- "Спасибо, Оно, за все ваши песни, а особенно эту. Муравьи от нее! С праздником вас!"
- "Песня-оберег, песня-гимн! Очень мощно!"
- "Это невероятно красиво, сильно и искренне".
- "Муравьи по коже, это шедевр!"
- "Какая вы талантлива, Яна! Каждая песня в самое сердце".
- "Ну не песни, а сами гимны. "Благословенная земля" уже в ушах играет еще со вчера".
- "Оно, это очень сильная песня! Она передает силу духа, истории и рода нашей страны! Ты максимально уложилась в этот трек, клип…"
К слову, ранее Jerry Heil объявила о создании нового музыкального лейбла NOVA MUSIC. Первой ее подчиненной стала артистка Vitaliia (Виталия Грицак), известная по песне "Почему тебе, враждебно, не спится".