До 2020 Коля Серга жил и зарабатывал в России, которая с 2014-го ведет войну в Украине. За два года до полномасштабного нападения он вернулся на Родину и осел в Киеве. 24 февраля он не стал убегать ни за границу, ни на Запад, а взял в руки оружие. После этого поступка его зауважал лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук.

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Как Вакарчук относится к Серге

С первого дня полномасштабной войны Коля Серга писал и снимал обращение как к украинцам, так и к россиянам, и к коллегам из страны-агрессорки. После одного из них ему позвонил Вакарчук, а вскоре, в начале мая, они встретились в Одессе.

Мне Святослав Вакарчук позвонил, нашел мой номер телефона и говорит: "Я хочу с тобой познакомиться". Мы встретились с ним, посидели, пообщались. Я тогда написал первую песню на украинском языке, которую никому не пел, потому что очень стеснялся, а ему сыграл,

– с улыбкой рассказал Коля Серга.

Вакарчуку его песня понравилась. Тогда он похвалил его не только за первый трек на украинском, но и за позицию. "Он говорит: "Я так рад, что такие люди, как ты, сейчас направляют свою энергию в Украину, в становление Украины", – вспомнил музыкант слова звезды.

"Тогда мне было тепло и гордо внутри", – не стал скрывать Коля Серга.

Добавим, сам Вакарчук после встречи написал в инстаграме : "Коля для меня – человек-открытие! Настоящий одессит с большим украинским сердцем".

Коля Серга со Святославом Вакарчуком / Фото из инстаграммы певца