Эпатажный представитель Израиля зажег сцену Евровидения-2022: энергичное видео

От Израиля на Евровидение-2022 поехал 25-летний Майкл Бен Давид. Он выступил во втором полуфинале. Главную сцену в Турине эпатажный певец покорил не только вокалом, но и горячими танцами.

Майкл Бен Давид вышел на сцену второго полуфинала Евровидения-2022 вторым, после рокеров из Финляндии The Rasmus. Публика встретила его бурными овациями.

Внимание! Онлайн-трансляция Евровидения-2022: второй полуфинал

Израиль зажег сцену Евровидения-2022

Певца не случайно называют самым эпатажным артистом Израиля. В Италию он привез не только зажигательную песню I.M, но и феерическую постановку. На сцену в Турине Майкл Бен Давид вышел с мужским балетом и ничем не уступал ему в танцах.

Евровидение-2022 второй полуфинал – смотрите видео: Израиль Майкл Бен Давид – I.M

Сеть так отзывается о выступлении Израиля на Евровидении-2022:

"Майкл, как же ты крут! Любовь из самого отбора! Мое сердечко тебе";

"Он справился очень хорошо. Я надеюсь, он пройдет дальше, он этого заслуживает";

"У Майкла есть все, что нам нужно: отличный вокал, энергия и перформанс! Он безусловно заслуживает участия в гранд-финале";

"Публика действительно подпевает. Это атмосфера победителя! Это невероятно";

"Ого, у меня нет слов. Майкл просто великолепный! Выступление идеальное, на уровне, удивительное".

Представитель Израиля поддерживает Украину на Евровидении-2022

за день до второго полуфинала Евровидения-2022 Майкл Бен Давид сделал предложение любимому Рою Раму, с которым встречался более 2 лет. Предложение певец сделал в гостиничном номере, ведь бойфренд прилетел с ним в Турин.

Родители Майкла Бена Давида – грузинские евреи, в Израиль они эмигрировали из Украины. Поэтому он ужасно озабочен судьбой нашего государства и желает победы на всех фронтах, в том числе и на Евровидении-2022.

Все говорят, что Украина на первом месте на Евровидении, и я говорю, что это ничто. Они должны выиграть все. Они должны победить и отвоевать свою страну. Не только Евровидение. Они должны выиграть все,

– убежден представитель Израиля.

В Киеве до сих пор остаются родные певца, с которыми он постоянно на связи. "Никто не понимает, через что они проходят сейчас. Я надеюсь, это скоро закончится", – говорил Майкл на пресс-конференции, ведь знает о зверствах рашистов.

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