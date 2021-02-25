Влюбленные, Колин Джост и Скарлетт Йоханссон, поженились в октябре 2020 года. Пара воспользовалась ситуацией с пандемией и устроила свадьбу без камер папарацци.

Спустя почти полгода после свадьбы комик Колин Джост поделился деталями карантинного праздника. Он присоединился к шоу Эллен Дедженерес с помощью видеосвязи и рассказал, что на свадьбе присутствовали только друзья и близкие супругов.

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Мы сделали это тайно. Нам повезло, что мы смогли организовать свадьбу, пригласить своих родителей и гарантировать всем безопасность. Все было прекрасно, мы чувствовали, что это сошло нам с рук,

– поделился муж Йоханссон.

Также комик рассказал о курьезе с его свадьбы: близкий друг мужчины, Майкл Че, который был приглашен на свадьбу, до сих пор не отдал подарок. По его мнению, это очень подозрительно.

"Он очень хорошо себя вел, поэтому я все время ждал подвоха. На днях он подошел ко мне в коридоре и сказал: "У меня есть для тебя кое-что. Свадебный подарок. Когда-нибудь я его принесу". Теперь мы волнуемся за свое благополучие", – пошутил Джост.

Больше деталей мужчина, к сожалению, не рассказал. В сети также до сих пор нет ни одного фото влюбленных с бракосочетания, поэтому фанаты могут только представлять, какой была свадьба пары. Также Колин и Скарлетт с момента заключения брака больше не появлялись на публике.

Что известно об отношениях Скарлетт Йоханссон и Колина Джоста

Актриса Скарлетт Йоханссон познакомилась со сценаристом программы Saturday Night Live Колином Джостом в 2016 году. С тех пор пара вместе посещала светские мероприятия, демонстрируя идиллию в отношениях.

Об их помолвке стало известно в мае 2019 года. Уже в октябре они тайно поженились. Следовательно, Колин Джост стал третьим мужем звезды. До этого Скарлетт Йоханссон состояла в браке с актером Райаном Рейнольдсом и журналистом Роменом Дориаком, от которого родила дочь Роуз.