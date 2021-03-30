Эмма Стоун стала мамой: инсайдеры объявили пол первенца
На днях в американской прессе разлетелась новость о том, что американская актриса Эмма Стоун впервые стала мамой. Теперь источники сообщили, что Эмма и Дэйв стали счастливыми родителями дочери.
Источник:E! News
20 марта стало известно о родах знаменитой голливудской актрисы Эммы Стоун. У нее и мужа Дэйва Маккари 13 марта родился ребенок. Инсайдеры сообщают детали радостной вести.
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Эмма Стоун родила девочку
Источники, близкие к супругам, объявили, что оскароносная звезда родила девочку в одной из больниц Лос-Анджелеса. Однако по-прежнему, супружеская чета Эммы Стоун и Дэйва Маккари не комментирует громких новостей, ведь держат личную жизнь в тайне от публики.
Инсайдеры добавляют, что почти весь период беременности Эмма Стоун провела в доме возле океана, который расположен в Малибу. Актриса решила поставить на паузу карьерное развитие и посвятить время любимому. Поэтому она смогла сполна насладиться особым состоянием.
Напомним, СМИ 20 марта сообщили, что Эмма Стоун и продюсер Дэйв Маккари стали родителями.
Беременность Эммы Стоун
- После того, как в прессе распространилась новость о том, что актриса тайно вышла замуж за продюсера и режиссера Дэйва Маккари, стало известно и о возможной беременности Эммы Стоун, которая давно мечтала о семье и детях.
- Звезда прогуливалась в Лос-Анджелесе в конце прошлого года, когда ее сфотографировали папарацци. Тогда Эмма Стоун надела светлый комбинезон, который подчеркнул заметно округлившийся живот.
- Добавим, что дочь Стоун и Маккари стала первой для обоих знаменитостей.
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