Днями американською пресою розлетілась новина про те, що американська акторка Емма Стоун вперше стала мамою. Тепер джерела повідомили, що Емма та Дейв стали щасливими батьками донечки.

20 березня стало відомо про пологи знаменитої голлівудської акторки Емми Стоун. У неї та чоловіка Дейва Маккарі 13 березня народилась дитина. Інсайдери повідомляють деталі радісної звістки.

Варто знати Гіларі Дафф втретє стала мамою: перші фото з крихіткою

Емма Стоун народила дівчинку

Джерела, близькі до подружжя, оголосили, що оскароносна зірка народила дівчинку в одній з лікарень Лос-Анджелеса. Однак як і раніше, подружжя Емми Стоун та Дейва Маккарі не коментують гучних новин, адже тримають особисте життя в таємниці від публіки.

Інсайдери додають, що майже весь період вагітності Емма Стоун провела в домі біля океану, що розташований у Малібу. Акторка вирішила поставити на паузу кар'єрний розвиток та присвятити час коханому. Тому вона змогла сповна насолодитися особливим станом.

Нагадаємо, ЗМІ 20 березня повідомили, що Емма Стоун та продюсер Дейв Маккарі стали батьками.

Вагітність Емми Стоун