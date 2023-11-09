Выяснилось, что упомянутые угрозы судебным иском не сбылись. В то же время журналистка не исключает возможности того, что певец может подать на нее в суд в будущем.
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Эмма Антонюк об интервью с Бобулом и угрозах иском
Знаменитость отметила, что к интервью у нее было положительное отношение к Иво Бобулу из-за его творчества и негативное отношение к нему из-за определенных суждений.
Я приглашала его как человека, который мне очень интересен. Во-первых, я знала с детства очень много песен Иво Бобула. И на моем тридцатилетии Иво Бобул был третью моего плейлиста. Когда я увидела, что, оказывается, "А уже осень пришла в мой сад" в тиктоке имеет более миллиона просмотров, я поняла, что хочу его записать,
– поделилась журналистка.
Интервьюер добавила, что хотела провести интервью с исполнителем, чтобы увидеть его умение вести диалог и способность к саморефлексии. Она отметила, что за время разговора получила исчерпывающую информацию по всем вопросам, касающимся этой темы.
Что касается судебного иска, то, по словам журналистки, Иво Бобул не подавал на нее в суд. Впрочем, она считает, что это может произойти и потом.
"Это была ложь о суде. Однако, может, еще подаст", – отметила Эмма.
Интервью с Эммой Антонюк: смотрите видео онлайн
Скандальное интервью Эммы Антонюк и Иво Бобула: что известно
- В феврале на канале Эммы Антонюк "Это никто не будет смотреть" вышло интервью с певцом Иво Бобулом. Во время беседы артист пренебрежительно отзывался о женщинах, называя их "меркантильными".
- В то же время журналистка выразила категорическое несогласие с его утверждением о том, что женщины в погоне за принцем "скачут по кроватям". Антонюк подчеркнула, что такие обобщения относительно всех женщин необоснованны и неуместны.
- К тому же исполнитель перешел на личности и упрекнул интервьюера, что в 32 года она одинока, не замужем и без ребенка.
- В конце концов, он попросил "не мокать его в унитаз", не говорить "всякую херню", снял гарнитуру и ушел со скандалом.