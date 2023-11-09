З'ясувалося, що згадані погрози судовим позовом не справдилися. Водночас журналістка не відкидає можливості того, що співак може подати на неї до суду в майбутньому.

До теми Сексизм Іво Бобула чи хайп Емми Антонюк: все про скандал артиста і ведучої

Емма Антонюк про інтерв'ю з Бобулом та погрози позовом

Знаменитість зазначила, що до інтерв'ю в неї було позитивне ставлення до Іво Бобула через його творчість, і негативне ставлення до нього через певні судження.

Я запрошувала його як людину, яка мені дуже цікава. По-перше, я знала з дитинства дуже велику кількість пісень Іво Бобула. І на моєму тридцятиріччі Іво Бобул був третиною мого плейлиста. Коли я побачила, що, виявляється, "А вже осінь прийшла у мій сад" в тіктоці має більше мільйона переглядів, я зрозуміла, що хочу його записати,

– поділилася журналістка.

Інтерв'юерка додала, що хотіла поспілкуватися з виконавцем, щоб побачити його вміння вести діалог і здатність до саморефлексії. Вона зауважила, що за час розмови отримала вичерпну інформацію з усіх питань, що стосуються цієї теми.

Щодо судового позову, то за словами, журналістки, Іво Бобул не подавав на неї до суду. Втім, вона вважає, що це може статися і потім.

"Це була брехня про суд. Хіба, може, ще подасть", – зазначила Емма.

Інтерв'ю з Еммою Антонюк: дивіться відео онлайн

Скандальне інтерв'ю Емми Антонюк та Іво Бобула: що відомо