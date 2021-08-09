Эмили Ратаковски путешествует вместе с 5-месячным сыном: фото

Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски 5 месяцев назад впервые стала мамой. С тех пор она очень редко расстается с сыном. Сейчас звезда отдыхает вместе с малышом.

Успешная американская модель Эмили Ратаковски 8 марта стала мамой. День назад ее сыну Сильвестру исполнилось ровно 5 месяцев. По случаю дня рождения первенца звезда показала новые фото малыша.

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Эмили Ратаковски на отдыхе с сыном

Несколькими неделями ранее модель была в Италии, возможно, она продолжает свое путешествие по Средиземному морю. Эмили Ратаковски катается на яхте, посещает светские мероприятия и просто наслаждается отпуском. Очевидно, малыш совсем не помеха для полноценного отдыха.

Модель показала несколько фотографий, которые сделала во время путешествия вместе с Сильвестром. На одном из фото она показала, как держит спящего сына на груди. Он одет в стильный разноцветный костюм и панамку.

На другом кадре Сильвестр позирует на пляже. Он лежит на удобной подушке, а его звездная мама расположилась рядом. Эмили Ратаковски не спешит показывать лицо сына: она или прикрывает его емоджи, или фотографирует со спины.



Эмили Ратаковски с сыном / Фото с инстаграма Эмили Ратаковски

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Эмили Ратаковски с сыном / Фото с инстаграма Эмили Ратаковски

Интересно, что не только Эмили Ратаковски отдыхала в Италии. Там проводили время многие звездные семьи и пары: