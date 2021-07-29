Почти в полном составе семейство Бекхэмов поехало на отдых в Италию, на побережье Амальфи. Яркими фото с отдыха они делятся на своих страницах в инстаграме.

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Отдых Бекхэмов в Италии

Дэвид Бекхэм опубликовал первое фото, на котором позировал с 16-сыном сыном Крузом и 10-летней дочерью Харпер. "Особенные воспоминания", – написал он под снимком.



Дэвид Бекхэм с сыном Крузом и дочерью Харпер

Семья проводит время на большой яхте. Дети вместе со звездными родителями развлекаются на море, плавая на катерах или водных мотоциклах. Они прыгают в воду прямо с судна и катаются на аттракционах.

Примечательно, что Виктория и Дэвид взяли с собой родителей. Вместе они посещают рестораны и наслаждаются местными блюдами.

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