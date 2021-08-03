3 августа 2019 года немецкая супермодель Хайди Клум и гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц поженились. Свадебную церемонию они сыграли на итальянском острове Капри, где также провели медовый месяц.
Смотрите также Лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец отдыхает с семьей на Кипре: фото
Хайди Клум на отдыхе с мужем
Из-за пандемии коронавируса 1 годовщину свадьбы супруги провели в Лос-Анджелесе. Уже в этом году они смогли отправиться в то место, где началась история их семьи. Вместе с влюбленными отдыхают дочь Хайди Хелен и брат-близнец Тома Билл.
Знаменитости проводят время на яхте, катаются на водных мотоциклах, а также часто гуляют по острову и фотографируются возле архитектурных памятников.
Для просмотра фото листайте вправо:
Ранее супермодель показала архивное фото со свадьбы с Томом Каулитцом. "С годовщиной, моя любовь! Капри, 3 августа 2019", – поздравила Хайди любимого.
Что известно о свадьбе Хайди Клум и Тома Каулитца
- Говорят, что официально Хайди Клум и Том Каулитц поженились тайно еще в феврале 2019 года. Уже позже они устроили роскошную свадебную церемонию. Инсайдеры также сообщали, что именно на острове Капри пара поняла, что хочет жениться.
- Изысканное празднование прошло 3 августа на яхте Christina O, где ранее проходили предсвадебные вечеринки короля Монако Ренье, Жаклин Кеннеди и Аристотеля Онассиса. Яхту украсили декором, а Хайди Клум вышла к алтарю в пышном дизайнерской платье, которое для нее специально сшил дизайнер Valentino.