Эмили Ратаковски впервые показала лицо 6-месячного сына: миловидные фото

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски почти 6 месяцев скрывала лицо первенца. И на днях звезда решилась впервые познакомить его с аудиторией.

Известная американская модель Эмили Ратаковски 8 марта впервые стала мамой. С тех пор прошло почти 6 месяцев. Звезда иногда показывала сына на фото, однако прикрывала его лицо.

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Эмили Ратаковски показала сына

И на днях в инстаграм-сториз знаменитость впервые познакомила поклонников с маленьким сыном. Она опубликовала несколько фотографий Сильвестра в голубом вязаном свитере с оранжевыми полосками.



Сын Эмили Ратаковски / Фото с инстаграм-сторис



Сын Эмили Ратаковски / Фото с инстаграм-сториз

Поклонники модели сравнили фото первенца Эмили Ратаковски с ее детским фото. Малыш невероятно похож на свою звездную маму.



Сын Эмили и сама Эмили в детстве / Фото с инстаграм-сториз

Поклонники в восторге от миловидных фото малыша знаменитости:

"У Эмили Ратаковски самый милый малыш в мире";

"Мальчик такой милый. Я поражена, что Эмили ждала, сколько ей нужно, чтобы показать сына";

"Как мило".

Эмили Ратаковски – звездная мама