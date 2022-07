Автор хита Love Me Like You Do Элли Голдинг – единственная мировая звезда, которая не побоялась лично приехать в Киев на второй Саммит первых леди и джентльменов. Чтобы поддержать украинцев, она спела гимн сечевых стрелков "Ой у лузі червона калина", который стал символом войны с россией. На рояле артистке аккомпанировал солист Pianoбой Дмитрий Шуров.

Музыкант признался, что "Червону калину" они с Элли Голдинг подготовили за два часа до выступления в Софии Киевской. Для него это был "новый незабываемый экспириенс и челлендж" – опыт и вызов.

Оба волновались, поэтому версия получилась очень камерной и нежной. Было приятно и почетно быть частью Саммита первых леди и джентльменов, всегда "за" любой творческий движ, инициированный первой леди Еленой Зеленской, объединяющей в себе настоящую силу и нежность,

– прокомментировал Дмитрий Шуров.

"Сегодня мой новый друг Дмитрий рассказал мне об особо важной песне. Если вы, друзья, захотите петь, мы можем петь вместе", – сказала Элли Голдинг перед выступлением и сразу извинилась за свой украинский.