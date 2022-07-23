Первая леди Украины Елена Зеленская 23 июля открыла второй саммит первых леди и джентльменов. Она выступила перед лидерами стран, знаменитостями и коллегами с речью.

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Елена Зеленская открыла Второй саммит первых леди и джентльменов

Жена президента подчеркнула, что этот саммит проходит на 150 день войны – все эти дни смогли пережить украинцы.

"Имею честь объявить об открытии Второго саммита первых леди и джентльменов. Саммита в древней Софии Киевской, нашей столице, которая объединила с другими столицами – Варшавой, Лондоном, Вашингтоном, Брюсселем. И сегодня из этих городов и многих других городов мира, мы услышим участниц и участников нашего саммита, который проходит на 150 день полномасштабной войны России против Украины".

Жестокой войны, которую наши люди выстояли, несмотря ни на что. 150 дней – сколько всего произошло за это время. Десятки городов разрушены, десятки находятся под постоянными артиллерийскими обстрелами. 150 дней – это Буча и Мариуполь, фильтрационные лагеря, через которые прошли сотни тысяч украинских женщин и мужчин, и еще тысячи украинских детей, принудительно вывезенных в Россию,

– сказала Елена Зеленская.



Елена Зеленская / Фото из телеграма первой леди

Первая леди напомнила о расстреливаниях мирных людей, которые хотели спастись, или обстрелы домов. Россия унесла много украинских невинных жизней, поэтому Зеленская подытожила часть речи минутой молчания.

"Все вы знаете, сколько отдает наш народ за освобождение своей земли. Сколько жизней, усилий и здоровья. В официальном перечне погибших детей на сегодня – 358 имен. Но это только то, что удалось проверить и подтвердить. 150 дней – это сотни массовых могил на оккупированной территории. Только после освобождения нашей земли мы узнаем, сколько там похоронено детей", – добавила первая леди.



Елена Зеленская / Скриншот с видео

Елена Зеленская о поддержке и целях саммита

Первая леди рассказала, что каждый из жутких 150 дней ощущалась поддержка друзей. Поэтому сегодня будет обсуждаться, что удалось сделать и что еще будет сделано с друзьями для поддержки страны.

Для восстановления нашего будущего, того, о котором мы мечтали перед войной. Война еще не завершилась, но сердце наше бьется. Бьется на фронте – сегодня мы поговорим о том, как помочь мужчинам и женщинам, прошедшим боевые действия. Последствия войны не должны отравить их будущее,

– отметила Елена Зеленская.

"Так же как и жизнь миллионов гражданских, переживших оккупацию, издевательство от оккупантов. Украинское сердце бьется в плену, и мы помним обо всех, для кого еще нужно отвоевать свободу. Мы должны крепче объединить мир для того, чтобы уволить их. Миллионы украинских сердец бьются в страхе, что им не удастся вернуться домой. Мы должны преодолеть этот страх, чтобы украинские вынужденные переселенцы смогли жить в Украине, в собственном доме, в безопасности".



Первые леди Латвии, Литвы и Украины / Фото из телеграма первой леди

Елена Зеленская вспомнила прошлогодний саммит, повестка дня которого была совсем другой. Она также поблагодарила каждую первую леди, которая приобщилась к поддержке Украины любыми действиями.

"Какой бы ни была война, мы способны защитить людей, защитить жизнь и преодолеть руины. Какой бы ни была перенесенная боль, мы сможем сделать так, чтобы дети и снова в жизни было место для детских улыбок, счастья и спокойствия. Приглашаем к действиям вместе с нами всех, кто стремится к победе человечности над жестокостью, в первую очередь – над жестокостью войны", – подытожила первая леди.