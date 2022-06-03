Элегантная и изысканная: Кейт Миддлтон очаровала нежным образом в лимонном платье
Источник:инстаграмм королевской семьи
3 июня состоялась благодарственная служба в соборе Святого Павла в Лондоне. Туда прибыли члены королевской семьи. Кейт Миддлтон надела на службу элегантное платье лимонного цвета, которое довершила шляпкой.
Служба благодарности состоялась в рамках празднования платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. В соборе Святого Павла собрались члены королевской семьи, однако Ее Величества не было.
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Лаконичный образ Кейт Миддлтон
Жена принца Уильяма, как всегда, очаровала изысканностью и элегантностью. Она надела нежное платье лимонного цвета, которое соединила со светло-коричневыми замшевыми туфлями-челноками на каблуке. Волосы герцогини собрали в аккуратную прическу, которую дополнили шляпкой в тон наряда. На лице у Кэтрин был макияж с коричневыми тенями на веках и персиковой помадой на губах. Среди аксессуаров look завершили перчатки, клатч в тон наряда и роскошные серьги.
Принц Уильям позировал рядом с женой в черном смокинге с наградами на жакете, белой рубашке и галстуке.
Кейт Миддлтон на службе благодарения в Лондоне / Фото с инстаграмма HELLO! Magazine
Кейт Миддлтон на службе благодарения в Лондоне / Фото с инстаграмма королевской семьи
Кейт Миддлтон на службе благодарения в Лондоне / Фото с инстаграмма королевской семьи
Принц Гарри и Меган Маркл тоже были на службе
- Младший брат Уильяма – принц Гарри вместе с женой и детьми прилетел из Соединенных Штатов Америки в Лондон, чтобы поздравить бабушку с 70-летием правления и познакомить ее с правнучкой Лилибет.
- 4 июня маленькой Лилибет исполнится год. Первый день рождения она проведет в кругу королевских родственников.
- Супруги присутствовали на параде Trooping the Colour, однако не выходили вместе с другими членами семьи на балкон Букингемского дворца, поскольку уже два года не исполняют королевские обязанности.
- 3 июня Меган и Гарри приехали в собор Святого Павла, где присоединились к службе благодарности. Внимание публики было приковано к супругам, ведь это первый публичный выход пары в Лондоне после ухода из монаршей семьи.