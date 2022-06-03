Элегантная и изысканная: Кейт Миддлтон очаровала нежным образом в лимонном платье

3 июня состоялась благодарственная служба в соборе Святого Павла в Лондоне. Туда прибыли члены королевской семьи. Кейт Миддлтон надела на службу элегантное платье лимонного цвета, которое довершила шляпкой.

Служба благодарности состоялась в рамках празднования платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. В соборе Святого Павла собрались члены королевской семьи, однако Ее Величества не было.

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Лаконичный образ Кейт Миддлтон

Жена принца Уильяма, как всегда, очаровала изысканностью и элегантностью. Она надела нежное платье лимонного цвета, которое соединила со светло-коричневыми замшевыми туфлями-челноками на каблуке. Волосы герцогини собрали в аккуратную прическу, которую дополнили шляпкой в тон наряда. На лице у Кэтрин был макияж с коричневыми тенями на веках и персиковой помадой на губах. Среди аксессуаров look завершили перчатки, клатч в тон наряда и роскошные серьги.

Принц Уильям позировал рядом с женой в черном смокинге с наградами на жакете, белой рубашке и галстуке.



Кейт Миддлтон на службе благодарения в Лондоне / Фото с инстаграмма HELLO! Magazine



Кейт Миддлтон на службе благодарения в Лондоне / Фото с инстаграмма королевской семьи



Кейт Миддлтон на службе благодарения в Лондоне / Фото с инстаграмма королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл тоже были на службе