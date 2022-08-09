Фейковая страна, – Эктор Хименес-Браво высказался о российской кухне, которой не существует

Ресторатор Эктор Хименес-Браво высказался о русской гастрономической культуре. Он пояснил, что на самом деле у русских нет их собственных блюд, в отличие от украинцев.

ЮНЕСКО признала борщ украинским блюдом – это победа на культурном и гастрономическом фронте. Ресторатор и шеф-повар Эктор Хименес-Браво высказался о российской кухне в интервью 24 каналу.

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Эктор Хименес-Браво о русской культуре

По мнению кулинара, собственно русской гастрономической культуры не существует, все их блюда – это микс других кухонь.

Я был в России, в Санкт-Петербурге. у русских нет своей гастрономической культуры. Их кухня – это микс всего, что было в советском союзе. Я, как профессионал, знаю много кухонь и могу сказать, что русская кухня – это ничего,

– подчеркнул Эктор Хименес-Браво.

"россияне говорят, что манты, плов, борщ – это все их. Нет! У каждой страны есть своя гастрономическая культура. У Украины она очень богата, что на время войны очень важно. Ведь наши "соседи" говорят, что Украина – фейковая страна. "Простите, что? В нашей культуре есть все аспекты: литература, гастрономия, история и т.д. Сначала была Киевская Русь, а не москва", – добавил ресторатор.

Эктор добавил, что Россия обвиняет Украину в том, чем есть сама: "Россия – это только микс многих культур. И они говорят, что наша страна – фейк. Посмотрим, кто еще будет фейком .



Эктор Хименес-Браво / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Борщ – наш