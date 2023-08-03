2 августа ресторатор опубликовал видео, на котором декламировал украинское стихотворение. Интересно, что на днях Хименес-Браво получил награду от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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В подписи к ролику Эктор отметил, что так жители временно оккупированного Крыма готовятся к увольнению и приходу ВСУ.

Шеф-повар на видео продекламировал стихотворение Шевченко. В конце он забавно спросил у оператора, правильно ли все сказал.

Реакция сети

Поклонники Эктора были приятно удивлены. В комментариях они поддержали звезду:

"Браво, Эктор!"

"Молодец, очень красиво".

"Вау! Эктор, прекрасно получилось!"

"Шедеврально".

"Это можно слушать бесконечно".

"Да вплоть до муравьев по коже".

"Сначала подумала что это на испанском".

"Супер. Эктор, большое уважение вам за поддержку!"

"Человек, приехавший в Украину учит украинский язык, а некоторые родились здесь и разговаривают на другом…"

Добавим, что не первый раз Эктор декламирует это стихотворение. После начала пономасштабной войны шеф-повар 9 марта поздравил Тараса Шевченко с днем рождения и показал видео, в котором прочитал стихотворение украинского поэта.

Напомним, что у Хименеса-Браво есть украинское гражданство, он приобрел его в мае 2021 года. Сейчас он пытается общаться на государственном языке, потому что не хочет общаться на языке оккупанта. Ранее Эктор также показывал забавное видео, как учит украинский язык.

Сам Эктор Хименес Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили его занять место судьи на проекте "МастерШеф". Он согласился и уже больше 12 лет живет в Украине. Даже полномасштабное вторжение не заставило его покинуть нашу страну.