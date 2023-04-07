Это же мой дом, – Эктор Хименес-Браво трогательно объяснил, почему всегда возвращается в Украину

Известный шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво недавно летал домой в Колумбию. Однако через некоторое время он вернулся в Украину. Своим поклонникам Эктор признался, почему, несмотря на войну, живет в Украине.

Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии, однако уже более 13 лет живет и работает в Украине. За это время шеф-повар стал настоящим патриотом Украины и даже перешел на украинский язык.

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В конце марта Эктор ненадолго ездил на родину, чтобы увидеться с мамой. Теперь он снова вернулся в Украину. На этот раз в соцсети судья "Мастер Шефу" признался, почему он хочет жить здесь.

Почему я всегда возвращался и буду возвращаться в Украину? Ведь это дом. У меня много знакомых, кто вернулся из Европы, где спокойно, но им было там плохо. Украина развивает такое чувство. Как в отношениях. Без нее плохо. Кто говорит место силы, кто говорит родная земля — все по-разному,

– высказался Эктор Хименес-Браво.

Повар даже пошутил, что теперь у него есть футболка "I`m Ukrainian, которой он очень радуется.

"Видимо, потому и возвращаюсь. Потому что люблю", – добавил он. Раньше Эктор показывал, как добрался домой. Он признался, что хоть был со своей семьей, но каждую секунду скучал по Украине.



Эктор признался, что скучал по Украине / Фото с его инстаграм-сторис

Напомним, что шеф-повар Эктор Хименес-Браво после деоккупации вернулся в свой дом в Ирпене, который купил всего два года назад. К счастью, он уцелел, россияне его не тронули. В сторону он показал, что это его дом и ему там хорошо.



Эктор вернулся в свой дом в Ирпене / Фото с его инстаграмм-сторис

Украинцы в комментариях поддержали звездного шеф-повара:

"Аналогично, потому что это сила духа";

"Настоящий украинец".

"Добро пожаловать домой, всегда с Украиной в сердце".

"Потому что у украинской земли невероятная мощная энергетика".

"Место силы и земля отцов".

"Видимо, вы, Эктор, в прошлой жизни были украинцем, потому и тянет домой".

"Благодаря таким людям, Украина будет процветать".

"Да дома и воздух родной".

К слову, начало полномасштабного вторжения России в Украину Эктор застал в родной Колумбии, где гостил у мамы. Затем он прилетел в Польшу, где волонтерил и помогал украинским беженцам. Затем он приехал в Киев, где возобновил работу своего ресторана.