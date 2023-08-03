2 серпня ресторатор опублікував відео, на якому декламував український вірш. Цікаво, що днями Хіменес-Браво отримав нагороду від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
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У підписі до ролика Ектор зазначив, що так жителі тимчасово окупованого Криму готуються до звільнення і приходу ЗСУ.
Шеф-кухар на відео продекламував вірш Шевченка. В кінці він кумедно запитав в оператора, чи все правильно сказав.
Реакція мережі
Шанувальники Ектора були приємно здивовані. У коментарях вони підтримали зірку:
- "Браво, Ектор!"
- "Молодець, дуже гарно".
- "Вау! Екторе, чудово вийшло!"
- "Шедеврально".
- "Це можна слухати безкінечно".
- "Так аж до мурашок по шкірі".
- "Спочатку подумала що це на іспанській".
- "Супер. Ектор, велика шана вам за підтримку!"
- "Людина, яка приїхала до України вчить українську мову, а деякі народились тут і розмовляють іншою…"
Додамо, що не вперше Ектор декламує цей вірш. Після початку пономасштаної війни шеф-кухар 9 березня привітав Тараса Шевченка з днем народження та показав відео, у якому прочитав напамять вірш українського поета.
Нагадаємо, що у Хіменеса-Браво є українське громадянство, він набув його у травні 2021 року. Зараз він намагається спілкуватися державною мовою, бо не хоче спілкуватися мовою окупанта. Раніше Ектор також показував кумедне відео, як вчить українську мову.
Сам Ектор Хіменес-Браво народився в Колумбії. У 2011 році продюсери каналу СТБ запросили його посісти місце судді на проєкті "МастерШеф". Він погодився і вже понад 12 років живе в Україні. Навіть повномасштабне вторгнення не змусило його покинути нашу країну.