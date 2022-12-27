Кристина Горняк часто отвечает на вопросы подписчиков в инстаграм-сторисах. После того, как стало известно, что у Остапчука появилась новая пассия, нотариус поделилась личным

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Кристина Горняк о мужчинах

Кристина почти не говорит о личной жизни, не рассказывает деталей разрыва с шоуменом. Но нотариус призналась, что даже после развода она не разочаровалась в мужчинах и верит в любовь.

Мужчины, это наши радости и моменты наслаждения в жизни. Верила, верю и буду верить. Любила, люблю и буду любить!

– подчеркнула Горняк.

"Мне вообще жизнь дает классных мужчин по жизни. Кто-то для опыта, кто-то для наслаждения, радости, теплоты, любви и т.д.. Я здесь не жалуюсь!", – добавила Кристина.



Кристина Горняк о мужчинах / Скриншот инстаграм-сторис нотариуса

Напомним, в сети уже давно были слухи о разводе Горняка и Остапчука, но никто из них не подтверждал и не опровергал эту информацию. Было лишь известно, что они долго не живут вместе, Кристина уехала в Вену, а Владимир остался в Украине. Недавно стало известно, что у ведущего уже есть новая избранница – 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская. Они уже живут вместе в квартире шоумена и часто делятся фото оттуда.