Христина Горняк часто відповідає на запитання підписників в інстаграм-сторіс. Після того, як стало відомо, що в Остапчука з'явилася нова пасія, нотаріус поділилася особистим.

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Христина Горняк про чоловіків

Христина майже не говорить про особисте життя, не розповідає деталей розриву з шоуменом. Але нотаріус зізналася, що навіть після розлучення вона не розчарувалася в чоловіках і вірить у кохання.

Чоловіки, то наші радощі і моменти насолоди в житті. Вірила, вірю і буду вірити. Любила, люблю і буду любити!

– наголосила Горняк.

"Мені взагалі життя дає класних чоловіків по життю. Хтось для досвіду, хтось для насолоди, радощів, теплоти, любові тощо… Я тут не скаржусь!", – додала Христина.



Христина Горняк про чоловіків / Скриншот інстаграм-сторіс нотаріуса

Нагадаємо, в мережі вже давно були чутки про розлучення Горняк та Остапчука, але ніхто з них не підтверджував і не спростовував цієї інформації. Було лише відомо, що вони тривалий час не живуть разом, Христина поїхала у Відень, а Володимир залишився в Україні. Нещодавно стало відомо, що у ведучого вже є нова обраниця – 22-річна журналістка Катерина Полтавська. Вони вже живуть разом у квартирі шоумена та часто діляться фото звідти.