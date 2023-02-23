Экс-жена Остапчука сходила на свидание в Вене: что бойфренд подарил ей на утро

Если Владимир Остапчук с 22-летней девушкой проживает в Киеве, его вторая жена обживается в Вене. Там Кристина, похоже, нашла бойфренда, ведь на днях похвасталась романтическим свиданием и подарком от него к утру.

Только на Валентина Кристина Остапчук хвасталась, что кто-то из Киева присылает ей в Вену огромные букеты красных роз. Теперь же выяснилось, что кавалер у нее есть и в Австрии. Он, судя по акценту, иностранец и говорит по-английски.

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Экс-жена Остапчука сходила на свидание в Вене

Мужчина пригласил Кристину пройтись по вечерней Вене и выпить в баре. Интересно, что по историческому центру они гуляли под ручку, как пара, а за коктейлями она хихикала с его шуток. Похоже, для женщины важно чувство юмора, ведь ее экс Остапчук вообще выступал как стендап-комик.

Кристина Остапчук на свидании в Вене / Скриншот с видео

Утром после свидания мужчина отправил блогерше нежный букет цветов, чему она очень обрадовалась и даже заговорила о положительных изменениях в жизни, на которые не надеялась.

Иногда там, где не ждешь, можешь получить гораздо больше, чем когда думаешь, что будет. Спасибо за мою искреннюю улыбку на лице и за неожиданные цветы,

– похвасталась Кристина Остапчук.

Кристина Остапчук похвасталась букетом после свидания / Фото со сторис

Кстати, цветами от бойфренда Кристина похвасталась сразу после того, как 22-летняя девушка ее бывшего Остапчука рассказала, что "морозилась" от него после первого свидания. Звезда звал ее на утренний кофе, а она ляпнула, что не пьет кофе с утра.

Интересно, что в разводе Кристина его не обвиняет, ибо "всегда виноваты двое, кто просто больше, а кто меньше". Они с Остапчуком даже договорились, что не будут комментировать разрыв, так что "грязи и скандалов не будет".