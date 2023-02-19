Экс-жена Кличко выступила на "Танцах" в Германии: кто ее партнер и как отзываются зрители

Бывшую жену мэра Киева Наталью Егорову пригласили в шоу Let's Dance – немецкую версию "Танцев со звездами". В первом прямом эфире она показала медленный вальс и выбрала себе партнера. Кто он, узнайте дальше.

О том, что Наталья Егорова участвует в немецких "Танцах со звездами" стало известно еще в начале января. Все это время певица тренировалась, но не знала, кто станет ее партнером. Это выяснилось в ходе первого прямого эфира проекта, состоявшегося в пятницу, 17 февраля.

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Как выглядит партнер экс-жены Кличко на "Танцах со звездами"

По правилам Let's Dance танцевальные пары формируют в первом выпуске во время "Шоу знакомства". Так, 48-летняя Наталья Егорова попала в группу с моделями Алекс Мерай Питер, Анной Ермаковой и профессиональными танцовщиками Валентином Лузиным, Анджеем Цибисом и Александром Ионелом. Все они исполнили медленный вальс под песню See The Day группы Girls Aloud.

От судей экс-жена Виталия Кличко получила всего 19 баллов из 30 возможных. В то время как ее конкурентки – 15 и 23.

Экс-жена Кличко на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма проекта

После первого номера на паркете Let's Dance за партнера Натальи Егоровой выбрали 35-летнего хореографа Анджея Цибиса, который в пятый раз принимает участие в шоу. Она, похоже, таким результатом удовлетворена.

Я очень счастлива быть частью Let's Dance и очень довольна своим партнером по танцам,

– прокомментировала Наталья Егорова.

Экс-жена Кличко с партнером по "Танцам со звездами" / Фото из инстаграма

Как о Наталье Егорове отзываются зрители "Танцев"

Заметим, в 16 сезоне немецкой версии "Танцев со звездами" принимают участие 14 пар. Уже в следующую пятницу, 24 февраля, состоится второй прямой эфир, в котором шоу покинет одна из знаменитостей. Кстати, поклонники Let's Dance предполагают, что это может быть Наталья Егорова: