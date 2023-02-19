Про те, що Наталія Єгорова бере участь у німецьких "Танцях з зірками" стало відомо ще на початку січня. Увесь цей час співачка тренувалася, але не знала, хто буде її партнером. Це з'ясувалося під час першого прямого ефіру проєкту, який відбувся в п'ятницю, 17 лютого.

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Як виглядає партнер ексдружини Кличка на "Танцях з зірками"

За правилами Let's Dance танцювальні пари формують у першому випуску під час "Шоу знайомства". Так, 48-річна Наталія Єгорова потрапила у групу з моделями Алекс Мерай Пітер, Ганною Єрмаковою та професійними танцівниками Валентином Лузіним, Анджеєм Цибісом та Олександром Іонелом. Усі вони виконали повільний вальс під пісню See The Day гурту Girls Aloud.

Від суддів ексдружина Віталія Кличка отримала всього 19 балів з 30 можливих. У той час як її конкурентки – 15 та 23.

Ексдружина Кличка на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму проєкту

Після першого номера на паркеті Let's Dance за партнера Наталії Єгоровій обрали 35-річного хореографа Анджея Цибіса, який вп'яте бере участь у шоу. Вона, схоже, таким результатом задоволена.

Я дуже щаслива бути частиною Let's Dance і дуже задоволена своїм партнером по танцях,

– прокоментувала Наталія Єгорова.

Ексдружина Кличка з партнером по "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму

Як про Наталію Єгорову відгукуються глядачі "Танців"

Зауважимо, у 16 сезон німецької версії "Танців з зірками" беруть участь 14 пар. Уже наступної п'ятниці, 24 лютого, відбудеться другий прямий ефір, в якому шоу покине одна зі знаменитостей. До речі, шанувальники Let's Dance припускають, що це може бути Наталія Єгорова: