Звезда фильма "Пираты Карибского моря" Орландо Блум и "ангел" Victoria's Secret Миранда Керр разошлись без скандалов и судебных тяжб. После развода они сохранили теплые отношения. На удивление, на это влияет не только общий сын Флинн, которому сейчас 10 лет, а и невеста актера Кэти Перри.

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Голливудская пара вместе уже пять лет. За это время певица успела не только получить доверие супермодели, но и стать для нее подругой.

Мы проводим праздники вместе, вместе отмечаем все важные даты. Я люблю ее. Могу сказать, что я люблю ее больше, чем отца Флинна. Для меня он сейчас как брат, и преимущественно как надоедливый брат,

– поделилась Миранда Керр.

Этим летом она даже отправила сына на каникулы к отцу и мачехе. Вместе с 10-летним Флинном и почти годовалой Дейзи Кэти Перри и Орландо Блум отдыхали в Италии, Греции и Турции. По словам Миранды Керр, такой отдых пошел сыну на пользу, ведь "он так мило обращается с Дейзи".

Кэти Перри, Орландо Блум и Флинн / Фото из инстаграма актера

Напомним, новорожденную дочь Дейзи Орландо Блум называл своей мини-версией. Впоследствии, когда глаза девочки стали голубыми, она была похожа на Кэти Перри, а еще позже актер заметил в ней черты, напоминающие ему его маму.

Заметим, в начале апреля папарацци увидели пару с дочкой на пляже в Санта-Барбаре. Тогда в сети появились первые фото ее лица. Однако фаны так и не поняли, на кого на самом деле похожа Дейзи.

Примечательно, что Орландо Блум считает Флинна "лучшим старшим братом". С первых дней жизни Дейзи он помогает отцу с ее воспитанием.