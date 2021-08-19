Зірка стрічки "Пірати Карибського моря" Орландо Блум та "ангел" Victoria's Secret Міранда Керр розійшлись без скандалів і судових тяганин. Після розлучення вони зберегли теплі стосунки. На диво, на це впливає не лише спільний син Філінн, якому зараз 10 років, а й наречена актора Кеті Перрі.

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Голлівудська пара разом вже п'ять років. За цей час співачка встигла не лише отримати довіру супермоделі, а й стати для неї подругою.

Ми проводимо свята разом, разом відзначаємо всі важливі дати. Я люблю її. Можу впевнено сказати, що я люблю її більше, ніж батька Флінна. Для мене він зараз як брат, і переважно як надокучливий брат,

– поділилась Міранда Керр.

Цього літа вона навіть відправила сина на канікули до батька та мачухи. Разом з 10-річним Флінном і майже однорічною Дейзі Кеті Перрі та Орландо Блум відпочивали в Італії, Греції та Туреччині. За словами Міранди Керр, такий відпочинок пішов сину на користь, адже "він так мило поводиться з Дейзі".

Кеті Перрі, Орландо Блум і Філінн / Фото з інстаграму актора

Нагадаємо, новонароджену доньку Дейзі Орландо Блум називав своєю мініверсією. Згодом, коли очі дівчинки стали блакитними, вона була схожа на Кеті Перрі, а ще пізніше актор помітив у ній риси, які нагадували йому його маму.

Зауважимо, на початку квітня папараці заскочили пару з донькою на пляжі в Санта-Барбарі. Тоді в мережі з'явились перші фото її обличчя. Однак фани так і не зрозуміли, на кого насправді схожа Дейзі

Примітно, що Орландо Блум вважає Філінна "найкращим старшим братом". З перших днів життя Дейзі він допомагає батьку з її вихованням.