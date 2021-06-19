Экс-супруга Бена Аффлека отреагировала на его роман с Дженнифер Лопес

Экс-супруга Бена Аффлека, в браке с которой он прожил 10 лет, спокойно реагирует на его роман с Джей Ло. Дженнифер Гарнер не разделяет общего безумия от воссоединения актеров, однако поддерживает любое решение бывшего.
Как многодетная мамочка, Дженнифер Гарнер оберегает детей и себя от ажиотажа, который возник из-за воссоединения Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. 49-летняя обладательница "Золотого глобуса" несмотря ни на что пытается оставить личную жизнь частной.
К теме Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за поцелуями
Она вовсе не разочарована тем, что бывший муж вернулся к женщине, которой признавался в любви накануне брака с ней. Дженнифер Гарнер искренне желает счастья Бену Аффлеку, поэтому не может быть против его союза с певицей.
Джен совершенно не против того, что Бен встречается с Джей Ло. Она поддерживает любое решение Бена, пока он счастлив, здоров, а дети остаются его приоритетом,
– говорится в источнике.
Стоит заметить, что после развода 2018 года экс-супруги сохранили хорошие отношения ради троих общих детей – 15-летней Вайолет, 12-летней Серафины и 9-летнего Сэма. Как для Дженнифер Гарнер, так и для Бена Аффлека благополучие потомков на первом месте.
"Джен не хочет иметь ничего общего с медиа-цирком вокруг романа Бена с Джей Ло. Ее единственной заботой есть и всегда были дети, и пока отец с ними, она счастлива", – сообщают инсайдеры.
Как бывшие реагируют на роман Бена Аффлека и Дженнифер Лопес
- Как экс-супруга звезды фильма "Бэтмен против Супермена", так и бывшая девушка спокойно реагирует на его роман с Джей Ло. Ана де Армас и сама закрутила роман с директором приложения для знакомств Tinder.
- Зато бывший жених Дженнифер Лопес Алекс Родригес шокирован восстановлением отношений бывших. Он был уверен, что они с певицей сумеют остаться вместе.