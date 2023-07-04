Экс-продюсер Олега Винника нашел ему замену: бурная реакция на клип с копией артиста
Источник:инстаграм Олега Винника
На странице Олега Винника появился клип, где позирует певец, очень похожий на самого Винника. Похоже, бывший продюсер певца нашел ему замену.
Бывший продюсер Олега Винника Александр Горбенко, по словам экс-подопечного, имеет доступ ко всем страницам артиста. На странице в инстаграме на днях появилось видео, что удивило сеть.
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Олегу Виннику нашли замену
Видео, опубликованное Горбенко в инстаграме – это клип исполнителя DISCOMAN – "Гендер". Сам артист почти не показывает свое лицо, видны только его ретро-образ и короткие белокурые волосы, напоминающие стиль Олега Винника. К слову, на ютубе эта видеоработа вышла еще пару месяцов назад.
"Show must go on" (Шоу должно продолжаться), – написал Горбенко под роликом. Похоже, он решил найти замену артисту.
Новый "Олег Винник": видео
В комментариях под сообщением украинцы критикуют Александра Горбенко и требуют вернуть страницу Олегу Виннику.
- "Шоу Винника закончилось 24 февраля его тупым молчанием! Хоть эта страница уже и не его, но ваше шоу уже татю, Олежка... Жили без вас и дальше будем, сиди, где сидел полтора года";
- "Фу, как низко. Виннику нет замены. Очень непрофессиональный и неразумный ход! Мы ждем возвращения Олега. А Вы должны ответить за все свои действия, в том числе за блокирование и присвоение страниц артиста в соцсетях";
- "Это не Олег, вы что не видите, это Горбенко всех обманывает";
- "Хочу слушать Олега, а не этого";
- "Александр Горбенко, лучше верни человеку доступ к его странице... А не публикуй стеб и не вводи в заблуждение людей".
В интервью Олег Винник рассказал о том, что его страницами и всеми доменами владеет бывший продюсер Александр Горбенко. В связи с этим певец решил обратиться в полицию. "Он (Горбенко, – 24 Канал) поменял абсолютно все пароли, закрыл все и потихоньку начал удалять. Есть юридические лица, которые этим занимаются, и они все докажут, если Олег неправ – Олег скажет: "Аймсоренко перед всеми людьми"".
Напомним, в апреле Александр Горбенко сообщил о приостановке сотрудничества с Олегом Винником. Тогда он добавлял, что права на музыку принадлежат его компании, и есть запрос на использование образа Винника. "Обращений на перепевки и использование образа артиста было несколько", – сказал Горбенко.