Экс-муж Дженнифер Лопес стал отцом в седьмой раз: фото Марка Энтони с ребенком

Бывший муж Дженнифер Лопес стал отцом в седьмой раз. Его 24-летняя жена Надя Феррейра родила ребенка – для нее это первенец.

Бывший муж Дженнифер Лопес в седьмой раз стал отцом – это произошло в День отца, 18 июня. Марк Энтони сообщил радостную новость в своих соцсетях.

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Марк Энтони стал отцом в седьмой раз

Американский певец и музыкант Марк Энтони опубликовал первое фото с новорожденным малышом. Он держал на руках ребенка, а его жена Надя Феррейра держала ребенка за ручку.

"Божие время всегда идеально. С Днем отца", – поделился первым эмоциями Марк Энтони. Родители пока не рассекречивают пол и имя ребенка.



Марк Энтони стал отцом / Фото с инстаграма Марка Энтони

Марк Энтони воспитывает еще 6 детей: дочь Арианну и сына Чейза от Дебби Росадо. В браке с Даянаре Торресом у артиста родились сыновья Кристиан и Райан. От брака с Дженнифер Лопес в Энтони родились близнецы – дочь Эмма и сын Макс.

Напомним, Марк Энтони и Надя Феррейра скрыто сыграли роскошная свадьба 28 января в Майами, через год после помолвки. На церемонии было множество звездных гостей, но без Дженнифер Лопес и детей. Впоследствии супруги выложили в сети первые кадры с их праздника, на которых видно, как Марк растрогался, увидев невесту.

Через две недели супруги сообщили о будущее пополнение в новоиспеченной семье. Для Нади это первый ребенок.