Развод Эдгара и Славы Каминских был болезненным для обоих партнеров. Лишь через некоторое время пара смогла наладить отношения и встречаться ради двух общих детей. Но и сейчас у них возникают трудности в общении.

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Эдгар Каминский об отношениях с бывшей женой

Известный пластический хирург рассказал, что часто ему бывает неприятно, когда в сети ходят неправдивые слухи о нем.

Слышу о себе определенные выражения, слова, слухи. Я от них в шоке. Даже не знаю, почему. Начинаю листать свою страницу, может я себя как-то не так веду? И я не знаю почему меня считают каким-то деспотом, нарциссом, узурпатором, хамом. Я точно знаю, что я не такой, 100%,

– заверил Эдгар.

Эдгар Каминский также прокомментировал развод с певицей. Он отметил, что все происходило постепенно. Мужчина понял, что просто не видит общего будущего с певицей, тогда как Слава ранее признавалась, что может вернуться к бывшему возлюбленному.

"Я не хотел ни общаться, ни видеться. Но я вижу, что там будущего не будет, и это травмоопасно для детей. В силу своего характера, я смог принять такое решение, и я знаю, что сделал правильно", – поделился хирург.

Как Эдгар Каминский реагирует на высказывания бывшей

Певица Слава Каминская часто дает откровенные в интервью, где делится деталями личной жизни. Иногда она рассказывает неприятные моменты семейной жизни с Эдгаром. Это ему не нравится.

Я никогда не был противником встретиться, увидеться. Но когда потом ты слышишь, как о тебе говорят, высказываются, то, конечно, не хочется. Неприятно, когда близкий человек, родной о тебе высказывается в эмоциях. Это как-то не очень,

– признался Каминский.

Интервью с Эдгаром Каминским: смотрите видео онлайн

Какими еще признаниями делился Эдгар